تعرف على أسعار تويوتا ياريس 2020 فى مصر

كشفت شركة تويوتا ايجيبت في مصر عن قائمة أسعار تحفتها الجديدة لعام 2020، وهى تويوتا ياريس بفئاتها المختلفة، بعما حققت نجاحات عدة فى السوق المصرى منذ صدور أول موديل لها.









وأعلن وكيل تويوتا اليابانية في مصر عن فتح باب الحجز على موديلات ياريس 2020 للجميه، بمقدم يبلغ 150 ألف جنيه مصري للحصول على نسخة من السيارة الشهيرة فى شهر واحد على أقصى تقدير.









تأتى تويوتا ياريس بتصميم هاتشباك رياضي مع محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 110 حصان، مع عزم دوران 136 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أو مانوال من 6 سرعات.









وتمتلك ياريس الجديدة محرك يعمل بالدفع الأمامي يجعلها تبلغ سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 11 ثانية فقط، بينما تستهلك 4.9 لتر وقود لكل 100 كيلو متر.









أسعار تويوتا ياريس 2020 :





1- الفئة الأولى «M/T H/B» بـ 210 ألف جنيه.





2- الفئة الثانية بـ 305 ألف جنيه.



