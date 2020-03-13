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فن

بعد إصابة طالب بكورونا.. هاشتاج #تأجيل_الدراسة_في_مصر يتصدر تويتر ومغردون :الصحة أهم

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:18 ص
الدراسة
الدراسة
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تأجيل_الدراسة_في_مصر بعد ازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا وإصابة طالب بمدرسة مذ سيتي الدولية في الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏بعد اذن الدولة الأولى علميًا وعالميًا معلش نيجي على مكانتنا العلمية شوية ونأجل الدراسة عشان احنا مش مستغنيين عن نفسنا ولما الدنيا تظبط هندرس ونخترع انا والطلبة وناهد وكلنا 🙃 ياريت تعملوا حاجة صح قبل ماتموتو ان شاءالله...‏تلميذ واحد تعبان ممكن يعدى مدرسة كاملة و محدش يعرف إلا بعد اسبوعين...و طبعا فى الاسبوعين دول التلاميذ بتروح لأهاليها كل يوم و اهاليهم بيروحوا الشغل كل يوم و يعدوا ناس تانية انتوا متخيلينالأعداد.

وتساءل آخرون: ‏"الدراسة تتعوض والمناهج تتعوض، لكن حياه اي طالب و عمره اللي لو راح مش هيرجع تاني؛هو ده اللي مش هيتعوض...‏أهم حاجة تحصل مصيبة الأول عشان نتحرك ..وقال مغردون الفيروس وصل امبابه يعني حته شعبيه فيها اهلي واهلك ويا عالم كام حد اختلط بيهم وعنده المرض ومحدش عارف اجلوا بقي حرام عليكوا لغايه ما نسيطر عليه".
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