محافظ الغربية يتابع حالة الأنفاق وأعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجولة ميدانية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بمتابعة حالة الأنفاق بمدينة طنطا مرورا ينفق( ستوته _ الخادم _ القرشى _ الميتين _ ميت حبيش ) للتأكد من عدم تأثرها بسقوط الأمطار وتوافر السيولة المرورية الكاملة.



