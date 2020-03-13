محافظ الغربية يتابع حالة الأنفاق وأعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجولة ميدانية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بمتابعة حالة الأنفاق بمدينة طنطا مرورا ينفق( ستوته _ الخادم _ القرشى _ الميتين _ ميت حبيش ) للتأكد من عدم تأثرها بسقوط الأمطار وتوافر السيولة المرورية الكاملة.
كما تابع محافظ الغربية جولته بمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع مرورا بشارع ( البحر _ النحاس _ عبد المنعم رياض _ المحطة _ العجيزى _ الجلاء _ الطريق السريع) موجها رئيس حى ثان طنطا بتكثيف أعمال شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية مع الاستعانة بمعدات شفط المياه الخاصة بالأهالى.