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أخبار البلد

ناوية على إيه .. نجيب ساويرس يسخر من 2020

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة يسخر فيها من الأحداث والكوارث المتتالية فى عام 2020 .

وكتب فى التغريدة قائلاَ : "هاه ناوية على إيه النهارده؟ بكلم 2020 طبعًا".

وبدأت 2020 بمشاكل عالمية وإحتمال حدوث حرب عالمية ثالثة وأعقبها فيروس كورونا الذى إنتشر فى الصين وقتل الآلاف وتصدر لدول العالم ولم تنتهى مآساته حتى يومنا هذا ، وجاء بعدها العاصفة الترابية التى حلت بالسودان ثم العراق ثم وصلت لمصر أمس الخميس ودمرت المنازل وتسببت فى حادث قطار .

يذكر أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي /مدير الإدارة، قامت بغلق عدة طرق بعد أن تبين انعدام الرؤية بها بسبب العاصفة الترابية وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وسائقى السيارات، وجار التنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أماكن سقوط الأمطار بغزارة خلال الساعات المقبلة للاستعداد بسيارات المرور والأوناش على تلك الطرق لسحب الكثافات والسيارات المعطلة.




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