ناوية على إيه .. نجيب ساويرس يسخر من 2020





وكتب فى التغريدة قائلاَ : "هاه ناوية على إيه النهارده؟ بكلم 2020 طبعًا".





وبدأت 2020 بمشاكل عالمية وإحتمال حدوث حرب عالمية ثالثة وأعقبها فيروس كورونا الذى إنتشر فى الصين وقتل الآلاف وتصدر لدول العالم ولم تنتهى مآساته حتى يومنا هذا ، وجاء بعدها العاصفة الترابية التى حلت بالسودان ثم العراق ثم وصلت لمصر أمس الخميس ودمرت المنازل وتسببت فى حادث قطار .





يذكر أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي /مدير الإدارة، قامت بغلق عدة طرق بعد أن تبين انعدام الرؤية بها بسبب العاصفة الترابية وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وسائقى السيارات، وجار التنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أماكن سقوط الأمطار بغزارة خلال الساعات المقبلة للاستعداد بسيارات المرور والأوناش على تلك الطرق لسحب الكثافات والسيارات المعطلة.













هاه ناويةً على إيه النهارده ...؟؟ بكلم على ٢٠٢٠ طبعا ... — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 13, 2020

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة يسخر فيها من الأحداث والكوارث المتتالية فى عام 2020 .