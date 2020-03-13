حلم ليفربول في خطر.. اجتماع طارئ لتحديد مصير الدوري الإنجليزي.. اليوم





وكان نادي آرسنال أعلن، صباح اليوم الجمعة، إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا، كما أعلن تشيلسي إصابة لاعبه كالوم هودسون أودوي بالفيروس الخطير.





وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي،إنه سيتم عقد اجتماعا طارئا، اليوم الجمعة، لتحديد مصير مسابقة الدوري الإنجليزي.





وبات حلم فريق ليفربول في خطر " التتويج بالدوري الإنجليزي بعد حرمان 30 عاما"، بسبب احتمالية إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي، بسب كورونا.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

تعقد رابطة الدوري الإنجليزي، اجتماعا، طارئا، اليوم، الجمعة، لحسم مصير مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.