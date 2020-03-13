حقيقة إلغاء الدوري السعودي بعد مباراة النصر والهلال بسبب كورونا

كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة إيقاف المسابقات الكروية المحلية، خلال الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا.





وترددت أنباء قوية عن تأجيل الدوري السعودي للمحترفين، لأجل غير مسمى، بعد الديربي الناري الذي سيجمع الهلال والنصر، في الجولة 23 من المسابقة، كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.





وأكد القاسم في تصريحات لفضائية "السعودية الرياضية"، على أنه لا يوجد أي قرار لتأجيل أو إيقاف المسابقات المحلية.





وتابع الأمين العام: "جميع المسابقات مستمرة كما هو مجدول لها، الاتحاد الدولي لكرة القدم لا علاقة له بإيقاف المسابقات المحلية".





وشدد القاسم، على أن هناك تواصل مستمر مع وزارة الرياضة والجهات المسؤولة، لضمان سلامة اللاعبين، وجميع من ينتمي للكرة السعودية، لأنها الأولوية القصوى.





وأعلن إبراهيم القاسم، إمكانية تعديل أجندة الدوري السعودي للمحترفين، إذا تم تأجيل التصفيات في كامل القارات.