رفض كشف حالة بوتين.. الكرملين يصدر توجيها للصحفيين بشأن كورونا

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الكرملين رفض تأكيد أو نفي خضوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفحص فيروس كورونا.





وأضافت القناة أن الكرملين طلب من الصحفيين الذين يغطون نشاطات بوتين عدم المجيء إلى الكرملين في حال شعورهم بأي عوارض صحية.













وأعلنت روسيا، أمس الخميس، إرسال أنظمة متطورة إلى عدد من الدول للكشف المبكر عن فيروس كورونا "كوفيد-19".





ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان هيئة حماية المستهلك، إنه: "بسبب تفاقم الوضع الوبائي في إيران وعلى ضوء انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، وفرت هيئة حماية المستهلك الروسية، أنظمة اختبار مجانية للتشخيص المختبري لعدوى فيروسات التاجية الجديدة بحجم 500 مجموعة لـ 50000 فحص".





وأشار البيان إلى أنه تم إرسال هذه الأجهزة والأنظمة المتطورة إلى أذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان ومنغوليا وكوريا الشمالية وإيران.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم بأنه "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم.



