كورونا يرعب العالم.. خامنئي يروج لفرضية الحرب البيولوجية.. الصين ترد علي نشر أمريكا للفيروس.. وروما في كهف الغياب الجبري..أبرزعناوين الصحف السعودية اليوم

سبق: روما في كهف الغياب الجبري

عكاظ: الصين تكشف مفاجأة عن فرضية نشر أمريكا للفيروس القاتل

الشرق الأوسط: خامنئي يروج لفرضية الحرب البيولوجية بـ كورونا





تناولت الصحف السعودية اليوم الجمعة العديد من الموضعات الهامة وتصدر ذلك انه في بداية الأسبوع الثالث، منح المرشد الإيراني علي خامنئي، دفعة جديدة لفرضية «الحرب البيولوجية»، في حين أعلنت وزارة الصحة تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» حاجز 10 آلاف شخص فيما سجلت 75 وفاة ناجمة عن الوباء، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 429 شخصًا.





وقالت "الشرق الأوسط" أن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أعلن في مؤتمر صحافي متلفز: «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أُصيب 1075 شخصًا بفيروس (كوفيد – 19)... ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10075». وأضاف أنه «توفي 75 شخصًا أُدخلوا إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم أصبح إجمالي عدد من غادرونا 429»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.





وهذه أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس خلال ثلاثة أسابيع منذ إعلان طهران تفشي الفيروس بإعلان حالتي وفاة بمدينة قم في 19 فبراير (شباط)، وهو ما أثار تساؤلات حول الفترة الحقيقية لبداية انتشار المرض.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن «المؤشر ليس تنازليًا في الإصابات بعد، وما زال عدد الإصابات في ارتفاع». ومع ذلك أشار إلى تراجع نسبي في الإصابات بمحافظتي قم وجيلان وهي من بين ثلاث مناطق متأثرة بشكل كبير إلى جانب العاصمة طهران.





وقالت "سبق" ان روما مدينة الحياة التي لا تصمتُ فيها الأغاني التي تنبعثُ من دور الأوبرا، والمطاعم الكبيرة والصغيرة التي تتعدَّدُ وتتنوَّعُ، من المسماة بالطاولة الساخنة، ومطاعم الأسماك، وقطع اللحم المشوي الكبيرة، «الفيورنتينا»، والحانات التي تعجّ بالشباب. متاجر الألبسة وأنواع الأحذية والعطور. الشوارع التي تعجُّ بالبشر، والحدائق الزاهية بلون الحيوية يطوف بها الرجال والنساء، منهم مَن يركض ومَن يجلس مع الحميم يتبادلون الهمس.





كل ذلك غائب اليوم عن روما مدينة الحياة والحركة والجمال. لقد أصدرَ كونتي رئيس الوزراء قرارًا بإغلاق كل إيطاليا لمواجهة الحرب الصامتة التي شنَّها فيروس العصر، «كورونا»، على الدنيا، ودفعت إيطاليا فيها مئات الضحايا. لقد أُقفلت جميع المحلات باستثناء الصيدليات وأسواق المواد الغذائية. امتلأت المستشفيات بالمصابين بالفيروس، والذين في حلقة الشكّ. استدعت الحكومة الأطباء المتقاعدين وطلبة الامتياز بكليات الطب للالتحاق بالمستشفيات.





الفيروس طال رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال فارينا، وكذلك رئيس إقليم اللاتسيو الذي تقع به روما العاصمة وزعيم الحزب الديمقراطي المشارك في الحكومة، زنغاريتي. ضحايا الفيروس يقترب عددهم من الألف، والمصابون على حافة الأربعة عشر ألفًا في كل إيطاليا، لكن الفيروس الرهيب يندفع بقوة في كل أنحاء البلاد.





النمسا المجاورة أغلقت حدودها مع إيطاليا، وكذلك سلوفينيا، وأغلب خطوط الطيران العالمية ألغت رحلاتها إلى المطارات الإيطالية. مباريات كرة القدم، وهي المعشوق الجماعي للإيطاليين، أوقفها الحكم القاسي المجهول بصافرة ألغت بعضها، وأمرت بأن يكون القليل منها من دون جمهور.





شوارع روما اليوم خالية من عشاقها، ومدينة الأشباح يتحصن أهلها ببيوتهم، في حالة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.





وقالت "عكاظ" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ رفض التعليق على تصريحات كتبها متحدث رسمي آخر على تويتر مفادها أن الولايات المتحدة ربما كانت وراء تفشي فيروس كورونا في الصين.





وسُئل غنغ مرارًا عن تعليقات تشاو لي جيان أمس (الخميس) لكنه اكتفى بقول إن المجتمع الدولي لديه أفكار مختلفة حول أصل الفيروس الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص على مستوى العالم.





ولم يجب غنغ بشكل مباشر على أسئلة عما إذا كانت تعليقات تشاو تتفق مع وجهات نظر بكين الرسمية بشأن الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين، بحسب وكالة رويترز.





وكان المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان، كتب في حسابه على «تويتر»، أمس (الخميس)، أن الجيش الأميركي ربما جلب فيروس «كورونا» إلى مدينة ووهان الصينية التي كانت الأكثر تضررًا بسبب التفشي. وسأل: «متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أُصيبوا؟ ما أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأميركي الوباء إلى ووهان، تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أميركا مدينة لنا بتفسير».



















