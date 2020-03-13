شاهد .. سمية الخشاب تقدم نصائح للوقاية من فيروس الكورونا





علقت سمية الخشاب، على الفيديو قائلة :"شويه نصائح مني ليكم حبايبي و ربنا يحمينا كلنا.. ومفيش داعي نخاف من #الكورونا اهم حاجه الوقايه وان شاء الله فتره وتعدي #سمية_الخشاب".





يذكر أن طرحت سمية الخشاب مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "عربية أنا"، وقد حققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر القناه الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب.





تقول كلمات الاغنية:" انا الدنيا شايفه وعارفه اني مليانه خير .. في رحله صمودي الوجودي اللي غير كتير .. تاريخ يحكي دوري الضروري وكياني الكبير .. مفيش زي روحي وطموحي اني اعلي وأطير .. عربيه انا قالوا فيها الجمال .. هبه من ربنا القوام والدلال".









نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع "الانستجرام"، وتضمن تقديم طرق الوقاية من فيروس كورونا إلى جمهورها ومتابعيها.