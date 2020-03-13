بسبب سوء الطقس.. تعليم الغربية تعلن غدا إجازة رسمية لطلاب المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، احتساب غدا السبت إجازة رسمية لكافة الطلاب والطالبات بالمدارس لتأمين أرواح وحياتهم بسبب سوء أحوال الطقس وشدة الرياح وهطول الأمطار الغزيرة على مستوي قري ومراكز المحافظة .

وصرح بذلك ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأن قرار محافظ الاقليم جاء حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب تقرر تعليق الدراسة غدا السبت الموافق ١٤/ ٣/ ٢٠٢٠ ( للطلاب والطالبات فقط ) بالكافة المدارس التى تعمل أيام السبت .