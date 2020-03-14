التعليم في أسبوع ..غلق مدرسة سيتي الدولية وعزل طلابها ومعلميها بسبب كورونا.. قرارات احترازية بإيقاف الأنشطة وتقليل ساعات اليوم الدراسي و وقف الرحلات والمعسكرات المدرسية.. والوزير ينفي تعليق الدراسة

* وزير تعليم : لا داعي للقلق فجميع المدارس تحت متابعة الصحة والتعليم

* المدارس تتلقى تعليمات بتقليل التجمعات والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب

* التعليم تنفي صدور قرار برفع الغياب في المدارس بالتزامن مع ظهور كورونا بـ مصر

* تعليمات رسمية بتطهير المدارس بالماء والكلور





اهتم الرأي العام على مدار الاسبوع الجاري ، بجميع الاخبار المتعلقة بالربط بين فيروس كورونا المستجد و وضع الدراسة في المدارس المصرية .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز الاخبار المتعلقة بـ فيروس كورونا المستجد وارتباطه بالوضع الدراسي في مدارس مصر ، تلك الاخبار التي تم نشرها على مدار الاسبوع وسط اهتمام وتفاعل بالغ من المصريين.





فخلال هذا الاسبوع .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب.





وقالت وزارة التربية والتعليم: بناءً على ذلك فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والسادة المعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوما كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.





هذا وتتابع الوزارتان الموقف في كافة مدارس الجمهورية على مدار الساعة وتطمئن أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق كما تهيب بأولياء الأمور بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.





وبشأن ما يثار عن تعليق الدراسة في مصر .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لقد دفعنا ثمنا غاليا للشائعات والتضليل والبلبلة، والجروبات المغرضة خلال السنوات الأخيرة، وحذرنا منها ليل نهار.





وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب محبي د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب: تعمل الدولة المصرية بشفافية كاملة، وأرجو أن نتحرى كلنا الدقة والحذر فيما نقرأه هذه الأيام.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: يشتد الهجوم علينا بسلاح الإشاعات والتزوير واستخدام قلق الناس لإثارة الفوضى.





جاءت هذه التصريحات على خلفية انتشار بيان مفبرك يدعي صدور قرار من مجلس الوزراء يعلن كذبا تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية حتى اشعار آخر.





وعلى صعيد آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من التعليمات الجديدة، لجميع مدارس الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية طلاب المدارس من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور كورونا في مصر.





وشددت التعليمات على ضرورة مخاطبة جميع المدارس والتأكيد على متابعة الطلاب الوافدين والعائدين من خارج جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية.





كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى المدرسي، والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بين الطلاب.





وشددت الوزارة، في تعليماتها الرسمية المرسلة لجميع المديريات التعليمية، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جميع أمراض الجهاز التنفسي في المدارس.





وأكدت ضرورة مخاطبة جميع المدارس من تمكين جميع الطلاب بكل المراحل الدراسية من غسل الأيدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي.





وأوصت جميع المدارس بالتنبيه على جميع الطلاب بإتباع العادات الصحية أثناء العطس.





وشددت على ضرورة التأكيد على جميع الطلاب في المدارس باستخدام المناديل الورقية أثناء عملية العطس.





وخلال هذا الاسبوع أيضا .. نفى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام والمعلمين ، صحة الاخبار المتداولة بشأن صدور تعليمات شفهية لمديري المديريات التعليمية في المحافظات بعدم احتساب غياب الطلاب في جميع المراحل التعليمية مراعاة لقلق الطلاب واولياء الامور من ظهور فيروس كورونا في مصر.





وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا الكلام غير صحيح علي الإطلاق.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : طلبت من المديريات التعليمية موافاة وزارة التربية والتعليم ، بنسب حضور الطلاب يوميا بشكل رسمي في إطار متابعة سير العملية التعليمية في المدارس.





وخلال الاسبوع نفسه ..

تلقت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية جديدة من الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بقطاع التعليم العام، في إطار جهود الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بقطاع التعليم وحفاظا عليهم من التعرض لأخطار الإصابة بالأمراض المعدية.





وشددت التعليمات وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالشرقية، على تطهير الفصول جميع الأسطح مثل الأرضيات والحوائط والمكاتب ودورات المياه، وأي أماكن تجمع الطلاب بالماء والكلور نسبة 20 سم على لتر ماء في الصباح والمساء.





كما أكدت التعليمات على ضرورة حضور الطلاب المتغيبين للانتهاء من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية، حيث إن نسب التغطية مازالت ضعيفة بسبب الغياب.

وفي هذا الاسبوع ايضا .. قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردا جديدا على تريند تعطيل الدراسة في مصر الموجود حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي.





حيث قال وزير التربية والتعليم: إن الدولة حتى الآن لم تصدر أي قرارات بتعطيل الدراسة في المدارس، مؤكدًا أن الدولة ستأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب برأي جماعي من كل أجهزة الدولة.





وأضاف وزير التربية والتعليم: إذا اضطرت الدولة في أي وقت لتعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي مثلما يطالب المصريون الآن، فنحن نؤكد أن هذا لن يعني منح الطلاب إجازة باقي العام الدراسي الحالي.





وقال الوزير: "ماحدش هاينجح ويطلع للسنة الجاية غير لما ياخد جرعته كاملة من المناهج ولن ينجح أحد بدون استكمال متطلبات النجاح".





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "لو منحنا طلاب المدارس إجازة الآن سنعوضها في نهاية العام.. ومش هنفاصل في كدة"، وقال الوزير: "لو عطلنا الدراسة شهر سنؤخر انتهاء العام الدراسي شهر".





وأوضح وزير التربية والتعليم: "الرئيس يتواصل معنا بشكل مستمر، وهناك غرفة أزمات تضم جميع أجهزة الدولة لمتابعة الوضع لحظة بلحظة، ووزارة التربية والتعليم على تواصل مباشر ومستمر مع وزارة الصحة والسكان للتنسيق الدائم على مدار اليوم"، لافتًا إلى أنه إذا تم الاستقرار على ضرورة تعليق الدراسة فسوف تعلن وزارة التربية والتعليم ذلك بشكل رسمي.





وأخيرا قال وزير التربية والتعليم: "وقت الخطر صحة الطلاب وتعليمهم أهم من أي حاجة".





وحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن مصير موعد امتحانات الثانوية العامة 2020 بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا والمستجد وظهور كورونا في مصر.





حيث قال وزير التربية والتعليم: "لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020 في كل الأحوال إن شاء الله".





كما قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجابات قاطعة لجميع الأسئلة الشائعة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الاخيرة و خاصة مع ظهور حالات كورونا في مصر.





قال وزير التربية والتعليم : تستمر الدراسة في جمهورية مصر العربية في المدارس والجامعات بلا تغيير ، و لا تغيير في المحتوي التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية الي السنة الأعلي ، و لا تغيير في جدول الامتحانات او الخريطة الزمنية التي اعلنتها الوزارة في بداية العام.





كما أضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا : لقد قررنا إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي .... الخ ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من هذا القرار تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز علي المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين ، ولفت الوزير إلى أن كلمة "الأنشطة" تعود علي الأنشطة "اللاصفية" مثل الرحلات والمعسكرات والمهرجانات ....الخ وكذلك الأنشطة "التربوية" مثل التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي -الكمبيوتر ....إلخ.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلًا : ستقوم كل مدرسة بإعادة تنظيم الجدول المدرسي بعد إيقاف الحصص المخصصة للأنشطة التربوية مما يعود على تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي.





وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سوف تطبق الوزارة حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية وسوف نعلن عنها مطلع الأسبوع القادم ان شاء الله.





وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا توجد حالة إيجابية واحدة ، والحمد لله، في مدارسنا المصرية ونجتهد جميعًا أن نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة لا سمح الله ونرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية وإبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي بأي اشتباه في أعراض المرض ، مشيرًا إلى انه في حالة اكتشاف حالة إيجابية، لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع السيد المحافظ.





وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث الي الصف الثالث الاعدادي في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا.





وقال وزير التربية والتعليم : في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة او ادارة "في احوال الضرورة" سوف يتم اللجوء لهذا الموقع الالكتروني.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الصفوف من الاول حتى الثالث الثانوي ، فتستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة.

وقال وزير التربية والتعليم : أما الصفوف من KG1 حتي الصف الثاني الابتدائي فهي علي النظام الجديد الخالي من الامتحانات.





وأخيرًا أعلن وزير التربية والتعليم أنه سوف تراقب الدولة المصرية الوضع المحلي والدولي علي مدار الساعة وتستجيب لأي مستجدات بما يضمن حماية كل طفل مصري.





كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية مكتوبة لجميع المديريات التعليمية، توصي بإرجاء وتأجيل أنشطة وبرامج الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، والتي تتضمن تجمعات طلابية وإخصائيين اجتماعيين وموجهين.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الانشطة تتمثل في: الرحلات، والمعسكرات، واللقاءات، والندوات، تصفيات المسابقات على مستوى الجمهورية.



