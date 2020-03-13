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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مدينة الطلاب والمستشفيات.. ويشكر العاملين على جهودهم

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:45 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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قســـم التعليــم
في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر والمتابعة الميدانية لكافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتفعيلا لوحدة إدارات الأزمات بالجامعة، قام فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ، بجولة ميدانية اليوم، أدى خلالها صلاة الجمعة مع أبنائه من طلاب المدينة الجامعية بمدينة نصر، واطمأن على سير العمل بالمدينة والمستشفيات الجامعية.




وأكد رئيس جامعة الأزهر، أنه أصر رغم الطقس السيئ، على الحضور بنفسه للوقوف على انتظام سير العمل داخل المدينة الجامعة والمستشفيات التي تقدم خدماتها للطلاب والطالبات والجمهور على مدار 24 ساعة، ومشاركة وتشجيع جنود الجامعة المجهولين الذين يواصلون عملهم بالليل والنهار رغم الأحوال الجوية الصعبة والمتقلبة التي تمر بها البلاد.


وأشار –حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة- إلى أنه في هذا الإطار تقرر أن يكون غدا السبت إجازة رسمية للطلاب والعاملين في كافة كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، لافتا إلى أن هذا القرار روعي فيه أن العديد من طلاب وطالبات الجامعة من الأقاليم ومختلف محافظات الجمهورية.


وتفقد رئيس الجامعة بعد أداء صلاة الجمعة مطبخ المدينة الجامعية، إضافة لتفقده  لبعض المباني للوقوف على عمليات إزالة تجمعات مياه الأمطار، وكذلك اطمأن على جاهزية مستشفيات الجامعة واستعداد إدارات الطوارئ بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث قام بتفقد كل من مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، ومستشفى الحسين الجامعي.


وخلال الزيارة وجه رئيس جامعة الأزهر الشكر للجنود المجهولين من أبناء الجامعة بمختلف فئاتهم  بداية من العاملين في المدن الجامعية للطلاب والطالبات،  إضافة  إلى  الأطباء والعمال والموظفين،  وطاقم  التمريض الذين يؤدون عملهم في صمت إرضاء لله عز وجل، داعيا المولى عز وجل أن يبارك فيهم وفي أعمالهم المخلصة.


وفي ختام الزيارة أكد رئيس الجامعة أن غرفة العمليات الطارئه وإدارة الأزمات بجامعة الأزهر تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها مثل رش وتعقيم وتطهير كافة المباني والمنشآت الجامعية، إضافة إلى تنظيف أسطح المباني من المياه التي خلفتها الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.
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