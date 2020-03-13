مصطفى بكري يستعرض سيناريوهات أنظمة الانتخابات البرلمانية القادمة.. فيديو

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، سيناريوهات أنظمة الانتخابات البرلمانية القادمة.

قال مصطفى بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، إن هناك ثلاث أشياء مطروحة في الوقت الحالي، أولها 75% قائمة وفردي 25 %، ثانيها 50% قائمة ومثلها فردي، وثالثًا 25% قائمة و75 فردي، متابعا أنه ربع المجلس سيكون من النساء وهذه مسئلة توجب وجود القائمة.

وأضاف مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، أنه الرأي يميل إلى 50 و50 قائمة وفردي، والقائمة ستكون مطلقة وليس نسبية، والنسبية الأعلى صوتًا هو من ينجح، مشيرا إلى أنه في القائمة المطلقة إما نجاح كامل القائمة أو فشل القائمة كلها.

وأكمل الإعلامي، أنه في كلام أن يكون هناك 8 قطاعات أو لكل محافظة قائمة مستقلة بذاتها، متمنيًا تمثيل أكبر للقوى السياسية والحزبية، مستدركا: "ولا نريد احتكار لحزب معين وهذا ضد المنطق".