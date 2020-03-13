قبل مباراة البطولة العربية.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي والرجاء

ونجح الإسماعيلي سنة 2007 في إقصاء الوداد من دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من خلال الفوز عليه ذهابا في الدار البيضاء بهدف واحد، وإيابا في الإسماعيلية بهدفين نظيفين.







وسنة 2015 تلقى الإسماعيلي خسارة من نادي الرجاء بهدف نظيف في بطولة شمال أفريقيا الودية التي أقيمت بالمغرب.

مواجهة من العيار الثقيل ستجمع الإسماعيلى مع الرجاء على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مساء الأحد، لحساب إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.وعلى خلفية ذلك، نستعرض أبرز لقاءات الإسماعيلى ضد أندية المغرب قبل المواجهة التى تحمل رقم 6 في تاريخ هذه اللقاءات.وفي النسخة الماضية من البطولة العربية، التقى الإسماعيلي مع نادي الرجاء من جديد، وتعادل الفريقان سلبيا ذهاب وإياب، وصعد فريق الرجاء من خلال الركلات الترجيحية؛ ليتمكن الدراويش السنة الجارية من تحقيق الفوز على الرجاء في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بهدف دون رد.