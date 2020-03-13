AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مباراة البطولة العربية.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي والرجاء

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
مواجهة من العيار الثقيل ستجمع الإسماعيلى مع الرجاء على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مساء الأحد، لحساب إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وعلى خلفية ذلك، نستعرض أبرز لقاءات الإسماعيلى ضد أندية المغرب قبل المواجهة التى تحمل رقم 6 في تاريخ هذه اللقاءات.

ونجح الإسماعيلي سنة 2007 في إقصاء الوداد من دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من خلال الفوز عليه ذهابا في الدار البيضاء بهدف واحد، وإيابا في الإسماعيلية بهدفين نظيفين.

وسنة 2015 تلقى الإسماعيلي خسارة من نادي الرجاء بهدف نظيف في بطولة شمال أفريقيا الودية التي أقيمت بالمغرب.

وفي النسخة الماضية من البطولة العربية، التقى الإسماعيلي مع نادي الرجاء من جديد، وتعادل الفريقان سلبيا ذهاب وإياب، وصعد فريق الرجاء من خلال الركلات الترجيحية؛ ليتمكن الدراويش السنة الجارية من تحقيق الفوز على الرجاء في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بهدف دون رد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات خطيرة.. الرجاء المغربي يصدر بيانا بعد أحداث الشغب أمام الجيش الملكي

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية والقناة الناقلة

الإسماعيلي والرجاء.. توافد جماهير الدراويش على ملعب المباراة.. صور

البطولة العربية.. الإسماعيلي والرجاء تعادل سلبي في الشوط الأول

بفرمان من الـ VAR .. نجم الزمالك السابق يتسبب في ركلة جزاء لـ الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي

الإسماعيلي يتقدم 1-0 على الرجاء المغربي من ركلة جزاء في البطولة العربية.. فيديو

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية بسبب الطقس السيئ

أحمد موسى يعود لبرنامجه غدًا السبت عقب تماثله للشفاء.. شاهد

حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا

عيني عينك.. إسرائيل تواصل السطو على تراثنا الغنائي

تعرف على عمر"فيروس كورونا" على الأيدي والأسطح

إنعام محمد علي تكشف سر خلافها مع فاتن حمامة في ضمير أبلة حكمت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة واحتشام.. 10 استايلات فورمال من خزانة ياسمين صبري

احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور