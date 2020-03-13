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أخبار العالم

تصريح مثير.. رئيس الخطوط القطرية يشكك في وجود كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:47 م
أكبر الباكر الرئيس
أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية
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قسم الخارجي
في فضيحة جديدة تكشف جهل النظام القطري والمسؤولين القطريين، أثار الرئيس التنقيذي للخطوط القطرية جدلا واسعا بتصريحاته عن فيروس كورونا.


وخلال مقابلة صحفية مع وكالة "بلومبيرج" قال أكبر الباكر إنه "لا يوجد دليل علمي على انتقال فيروس كورونا خلال فترة الحضانة".


وقال الباكر خلال الحوار "خلال فترة الحضانة يقولون إن الفيروس يمكن أن ينتقل.. لا يوجد دليل علمي على ذلك إنه عامل خوف كما تعلمون".


وتابع "لا يمكن منع الطيران بسبب وجود شيء ما في الهواء.. ليس هناك حقيقة علمية".


وقال الباكر إن دولا مثل الصين لا يمكن الانتقال منها إلى أي مكان آخر لمدة 14 يوما، موضحا أنهم لا يدركون التأثير التشغيلي الذي سيحدثه ذلك على شركات الطيران.


وينتشر فيروس كورونا في أكثر من 126 دولة فيما بلغت الإصابات أكثر من 132 ألف إصابة حول العالم، بينما يشكك المسؤول القطري في وجود الفيروس القاتل.


في سياق آخر، أعلنت الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أغلقت الدوحة  صالات السينما والملاعب الرياضية خوفا من تفشي الفيروس القاتل.


وصنفت منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، كما أعربت المنظمة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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