حصاد عاصفة التنين بشمال سيناء.. سقوط أسوار المنازل بسبب قوة الرياح.. وغرفة عمليات المحافظة تتلقى بلاغًا بإصابة مواطن

التنين يضرب شمال سيناء في يومه الثاني

سيول قادمة من وسط سيناء الي وادي العريش

وفاة شخص نتيجة الامطار بوسط العريش

ضرب منخفض التنين محافظة شمال سيناء، أمس الجمعة،،حيث زادت حدة رياح العاصفة تدريجيا في مختلف مناطق المحافظة، كما شهدت المحافظة هطول أمطار رعدية تحولت إلى سيول في مناطق الحسنة نخل ، وشهدت مدن المحافظة هطول أمطار غزيرة .



وأدت العاصفة إلى اختفاء المارة والسيارات من شوارع مدن المحافظة وإغلاق معظم المحلات أبوابها كما تجمعت كميات كبيرة من مياه الأمطار في الشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية. وقد تعرضت مناطق الحسنة ونخل الي سيول متوسطة ، بعد هطول الأمطار بغزارة علي المنطقة ، في الوقت الذي يتابع فيه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، المحافظ، الموقف أولا بأول ، وقد تجمعت مياه الأمطار في مسارات الأودية خاصة في منطقة الحسنة والقصيمة والكنتلا، والتي تحولت إلى سيول اخذت طريقها في مجري وادي العريش.

وقال المهندس أحمد عبد الحليم رئيس مدينة الحسنة، أن السيول أخذ طريقه من جبال "يلق"، مرورا ببئر"الدقاق"، وتابع سيره إلى وادى أبو صويره، ثم وادى الحسنة، كما وصل السيل إلى وادى "المنبطح" ووادى "الجايفة"، ومنها الي وادى "المويلح" ووادى العين، واخيرا وادى "المسيسب" حتى أخذ طريقه إلى وادي العريش.





كما تعرضت عدد من المنازل البدائية لسقوط أسوارها، دون خسائر، بسبب قوة الرياح وسوء حالة الطقس وشدة الأمطار، كما تهدمت أسوار فى منطقة المنبطح بوسط سيناء من شدة هبوب الرياح التي فاقت سرعتها ١٠٠ كيلو في الساعة.



وقد تسبت السيول في منطقة الكونتلا بمركز نخل في اقتلاع كرفانات إحدي شركات حفر الآبار وكذلك هدم جميع العشش والأسوار بمناطق الكونتلا والمنبطح والقسيمة، مع استمرار هطول الأمطار، وهناك سيول اخري قادمة من منطقة لصان، بخلاف سيول المنبطح والكونتلا والقسيمة.



كما أمتلاءت جميع الخزانات الأرضية عن آخرها سواء التابعة لمديرية الري ، او الخاصة بالمواطنين كما تم تحويل المياه إلي الأراضي الزراعية عن طريق السدود الترابية التي تعيق حركة سير مياه السيول في مناطق الوديان . ولفت رئيس المدينة ، إلي أن مياه السيول لم تسبب أي أضرار في الطرق أو الطبانات الجانبية للطرق ، كما أن حركة سير العربات طبيعية





من جانبه، أكد اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت إخطارا بإصابة مواطن بجرح في رأسه، نتيجة اصابته بجسم طائر في الرأس نتيجة الرياح التي تشهدها مدينة نخل، وتم نقله للمستشفي للعلاج. وقد توفي شخص يدعى فوزى ع. ب . "52 عاما" من سكان حى سوق الخميس بوسط مدينة العريش.بعد وصوله بمستشفي العريش مصاب يصعق كهرباءي.



كما سقطت عدد من أعمدة الكهرباء فى مختلف مدن المحافظة.



وأشار نائب المحافظ، إلى ان 22 أسرة فى مناطق الريد والكونتلا ورأس النقب بوسط سيناء، تضررت بسبب مياه الأمطار والسيول، وتم نقلهم إلى مراكز الإيواء التى قام مجلس مدينة نخل بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي . وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اطمأن علي الأحوال الجوية بالمحافظة، عن طريق الفيديو كونفرانس.

وطالب المحافظ من رؤساء مجالس المدن ، بسرعة تنفيذ عمليات شفط وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة.

كما طالب بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط وتصريف المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة علي مستوي المحافظة، عن طريق سيارات شفط المياه. وأشاد المحافظ بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجويه الصعبة، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع.