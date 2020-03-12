إنشاء سدود ترابية.. شوشة يراجع استعدادات مواجهة الطقس السيئ بسيناء



وأكد المحافظ، أنه تم التأكد من جاهزية بالوعات تصريف مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، بجانب توزيع سيارات شفط المياه بالقرب من المحاور الرئيسية ومخارج الكباري والمناطق المنخفضة والتى تم تحديدها سابقا.



من جانبه أعلن اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، عن استعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية والأمطار ، ومنها المستشفيات والإسعاف والمدارس ومراكز الشباب والمعسكرات وباقى مرافق الخدمات من الكهرباء والتموين والتضامن الاجتماعي والمياه والصرف الصحى والطرق والتموين والشباب والرياضة والهلال الأحمر ، ورفع حالات الطوارئ تحسبا لأية تطورات ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

أشار الخولي الى قيام المعدات الثقيلة بتطهير مجارى السيول وازالة كافة معوقات سير المياه فى مجارى السيول ، واستخدامها فى إنشاء عدد آخر من السدود الترابية التعويقية لاعاقة وصول المياه الى التجمعات السكانية والمنشآت بوسط سيناء.. معلنا عن وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة السيول.



بدوره أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية على المتابعة المستمرة للظروف الجوية وأى تطورات بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأرصاد الجوية ، وغرفتى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء .



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حرص اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء , علي مواجهة كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بمواجهة الطقس السيئ، والتي تم اتخاذها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات المعنية.