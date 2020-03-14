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رياضة

اطمئنان ونصحية.. تفاصيل مكالمة عمرو الجنايني ومحمد صلاح

السبت 14/مارس/2020 - 12:34 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التى أجراها عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية التى جمعته بنجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

كان رامى عباس وكيل نجم الريدز نفى فى تغريدة عبر تويتر تعرض صلاح الى اشتباه الإصابة بفيروس كورونا بعد مصافحته أحد حراس مرمى نادى انجليزي واكد ان الجهاز الطبي لفريق ليفربول كشف عن سلامة اللاعب.

قال المصدر أن الجناينى فور انتشار شائعة تشير إلى تعرض محمد صلاح لاشتباه الإصابة بفيروس كورونا أجرى اتصالا باللاعب واطمان على حالته الصحية وتلقى تأكيدا من اللاعب بعدم وجود أى اشتباه لتعرضه للفيروس القاتل.

اضاف ان عمرو الجناينى طالب صلاح بتوخى الحذر بعد إصابة لاعبين فى الأندية الإنجليزية والعديد من الفرق الأوروبية بالإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أعلن عن تعليق دورى البريميرليج حتى مطلع شهر أبريل القادم بعد تعرض عدد من لاعبي الأندية الإنجليزية للإصابة بفيروس كورونا.

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