انقلاب سيارة ملاكي في المقطم بسبب سقوط الأمطار

تسبب سوء الأحوال الجوية فى انقلاب سيارة ملاكي بمدخل منطقة المقطم فى الاتجاه القادم من التجمع بالقاهرة الجديدة، مما تسبب فى إصابة سائقها.
وفور تلقي الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة، هرع على الفور رجال المرور لمكان الحادث لتسيير حركة السيارات ومنع تكدسها.
شهدت العديد من مناطق القاهرة والجيزة مساء اليوم سقوط الأمطار بغزارة من جديد ضمن عاصفة التنين التي تضرب البلاد على مدار يومين.
وتشهد القاهرة والجيزة وباقى المحافظات على مستوى الجمهورية موجة من الطقس السيئ، والتي تعرف باسم عاصفة "التنين"، والتي تسببت في العديد من الحوادث في مختلف المحافظات.
موجة الطقس السيئ التي وصفت بأنها أكبر عاصفة تتعرض لها البلاد هذا العام، لم تخل محافظة من محافظة الجمهورية من تبعاتها وأضرارها، رغم رفع حالة الطوارئ القصوى على مدار تلك الأيام من قبل الحكومة ومختلف الأجهزة التنفيذية في الوزارات والمحافظات، حتى راح ضحية تلك الموجة ضحايا ووقوع حوادث وإصابات كل ذلك بفعل عاصفة "التنين".