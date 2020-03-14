انقلاب سيارة ملاكي في المقطم بسبب سقوط الأمطار

شهدت العديد من مناطق القاهرة والجيزة مساء اليوم سقوط الأمطار بغزارة من جديد ضمن عاصفة التنين التي تضرب البلاد على مدار يومين.

وتشهد القاهرة والجيزة وباقى المحافظات على مستوى الجمهورية موجة من الطقس السيئ، والتي تعرف باسم عاصفة "التنين"، والتي تسببت في العديد من الحوادث في مختلف المحافظات.