عمرو سعد يتحدي كورونا مع سارة الطباخ في بيروت

حرص عمرو سعد علي ممارسة عمله بشكل طبيعي دون أي تعطيل وتواجد في بيروت لعدة أيام للتعاقد على عمل فني ضخم ، ولم يهتم نهائيا بالتحذيرات التي تصدر وحرص عمرو علي ارتداء كمامة فقط خلال رحلة عودته من مطار رفيق الحريري إلي القاهرة.





وكان بصحبة عمرو سعد خلال الرحلة المنتجة سارة الطباخ المشرف علي أعماله الفنية.

عمرو سعد تعاقد علي فيلمين سينمائيين يبدأ تصوير إحداها مع آخر مارس الحالي.



