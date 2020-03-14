AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو سعد يتحدي كورونا مع سارة الطباخ في بيروت

السبت 14/مارس/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
حرص عمرو سعد علي ممارسة عمله بشكل طبيعي دون أي تعطيل وتواجد في بيروت لعدة أيام للتعاقد على عمل فني ضخم ، ولم يهتم نهائيا بالتحذيرات التي تصدر وحرص عمرو علي ارتداء كمامة فقط خلال رحلة عودته من مطار رفيق الحريري إلي القاهرة. 

وكان بصحبة عمرو سعد خلال الرحلة المنتجة سارة الطباخ المشرف علي أعماله الفنية. 
   
عمرو سعد تعاقد علي فيلمين سينمائيين يبدأ تصوير إحداها مع آخر مارس الحالي.

يذكر أن سارة الطباخ تعانى من أزمة مع المطرب تامر عاشور حيث تقدم بشكوى ضدها فى نقابة المهن الموسيقية لفسخ التعاقد الذى يجمعهما منذ عدة أشهر. 
عمرو سعد يتحدي كورونا مع سارة الطباخ في بيروت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سارة الطباخ بـ نيو لوك في أحدث جلسة تصوير

القصة الكاملة لأزمة محمد الشرنوبى وسارة الطباخ .. فسخ الخطوبة بداية الخلاف وعقد احتكار يمنعه من الغناء

بـ نظارة شمس.. سارة الطباخ تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام

سارة الطباخ بصحبة الفنان محمود حميدة.. شاهد

شريك النجاح.. سارة الطباخ بصحبة عمرو سعد

نشاط مكثف لـ سارة الطباخ وعمرو سعد في 2020

ترشيحاتنا

الكاف يستعين بـ مجدي عبدالغني ضد كورونا داخل أفريقيا

حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة عين شمس بسبب فيروس كورونا

قصة ريجيم اتبعه عبد الوهاب 30 عاما حفاظا على صحته والنتيجة عكسية

عادة كارثية يفعلها المصريون تسبب سرعة انتشار فيروس كورونا

الأرصاد الجوية تكشف عن استمرار السيول فى هذه المناطق

أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته .. قصة وفاة أحمد شعبان بطل التاي تشي .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقلاب سيارة ملاكي في المقطم بسبب سقوط الأمطار

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور