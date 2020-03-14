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هل يمكن الاستفادة من مياه الأمطار؟ .. رئيس الإدارة المركزية بالري يجيب| فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 06:06 ص
سيول
سيول
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، أنه يمكن الإستفادة من مياه الأمطار خاصة في المناطق الريفية والزراعية والجبال المتواجدة في البحر الأحمر ، ولكن المناطق الحضرية من تخصصات وزارة الإسكان وشركات المياه لأنهم المعنيون بهذه المناطق.

وأضاف " وليد حقيقي " خلال لقائه في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن هناك إجراءات تتم للاستفادة من السيول لحجز جزء كبير من هذه المياه على المدى البعيد، مشيرا إلى أن قطع المياه إجراء إحترازي للتخفيف على الصرف الصحي.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري،  إلى أن هناك استثمارات بقيمة 2 ونصف مليار جنيه بشأن السعة التخزينية للسدود والخزانات بسعة 126 مليون متر مكعب، وهناك فرص للحصد وأولويات الاستثمار هي الحماية والإستفادة منها خاصة في مناطق سيناء والبحر الأحمر.

وأكدت الوزارة في بيانها إلى أنه تم متابعة حالة الامطار والسيول بواحة سيوة ووادى فيران بجنوب سيناء ويتم متابعة سدود التخزين وسدود الإعاقة ومنشآت الحماية من السيول بسيناء والبحر الأحمر.

وتجدر الإشارة الى مياه السيول وصلت الى مخر سيل وادى دجلة والمياه تمر بأمان في طريقها الى مخر سيل طره، كما تقوم أجهزة الوزارة تقوم بعمل التنسيقات اللازمة مع أجهزة المحافظة لتقديم الدعم في اى منطقة تتعرض لمشكلات بسبب مياه الأمطار ،  وجارى المتابعة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.
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