هل يمكن الاستفادة من مياه الأمطار؟ .. رئيس الإدارة المركزية بالري يجيب| فيديو

قال المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، أنه يمكن الإستفادة من مياه الأمطار خاصة في المناطق الريفية والزراعية والجبال المتواجدة في البحر الأحمر ، ولكن المناطق الحضرية من تخصصات وزارة الإسكان وشركات المياه لأنهم المعنيون بهذه المناطق.





وأضاف " وليد حقيقي " خلال لقائه في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن هناك إجراءات تتم للاستفادة من السيول لحجز جزء كبير من هذه المياه على المدى البعيد، مشيرا إلى أن قطع المياه إجراء إحترازي للتخفيف على الصرف الصحي.





وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، إلى أن هناك استثمارات بقيمة 2 ونصف مليار جنيه بشأن السعة التخزينية للسدود والخزانات بسعة 126 مليون متر مكعب، وهناك فرص للحصد وأولويات الاستثمار هي الحماية والإستفادة منها خاصة في مناطق سيناء والبحر الأحمر.



