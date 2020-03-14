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أخبار العالم

بعد لقائه مصابين بـ كورونا.. ترامب يخضع لفحص الفيروس

السبت 14/مارس/2020 - 10:19 ص
ترامب يخضع لفحص الفيروس
ترامب يخضع لفحص الفيروس
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سمر صالح
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيخضع لفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وذلك بعد الاشتباه فى إصابته بعد لقاء عدة مسؤولين مصابين بالفيروس.

وقالت سفارة البرازيل لدى الولايات المتحدة إنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا للقائم بالأعمال البرازيلي، نيستور فورستير.

وسبق تشخص إصابة وزير الاتصالات العامة، فابيو فاينغارتين، والسيناتور، نيلسينيو ترادا، بفيروس كورونا.

ونفى الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في تغريدة كتبها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صحة التقارير الإعلامية حول إصابته بفيروس كورونا.

وصباح السبت أكد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن الرئيس الأمريكي التقى نهاية الأسبوع الماضي  شخصين على الأقل خلال الاجتماع مع الوفد البرازيلي تبينت لاحقا إصابتهما بفيروس كورونا، لكنه لم يطلب بعد إجراء الفحص.

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