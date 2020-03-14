ظهرت بـ التايجر.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة





وتداول نشطاء السوشيال ميديا، جلسة تصوير لـ ياسمين صبري ، ظهرت فيها بنفس الفستان "التايجر" التي ارتدته بمناسبة إعلان خطبتها بـ أحمد أبو هشيمة ، بينما قامت "ياسمين" بعمل جلسة التصوير هذه في مدينة "فلورنسا" الإيطالية، خلال شهر أكتوبر 2019، وهو ما دفع النشطاء للتساؤل حول موعد الخطبة.





وتصدر هاشتاج #ياسمين_صبري ، قائمة البحث "ترند" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في مصر الساعات الماضية، بعد إعلان خبر خطوبة الفنانة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ، بشكل رسمي.





وتأكد بشكل رسمي، خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية.





يأتي ذلك بعدما، نشر أحمد أبو هشيمة، صورة عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته الجديدة التي لم يفصح عنها، معلنًا خبر الخطبة، ومؤكدًا حبه لها.





وظهرت في الصور يد أحمد أبو هشيمة، ويد أخرى اتضح أنها يد الفنانة ياسمين صبري، إذ تتطابق صورة المجوهرات التي ترتديها مع نفس مجوهرات "ياسمين" التي ظهرت بها قبل أيام.





من جهة أخرى، تستكمل ياسمين صبري، تصوير مشاهد مسلسلها "الفرصة الثانية" للعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020.





يذكر أن مسلسل "الفرصة الثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.





ويعد مسلسل "الفرصة الثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "حكايتى".





وشارك ياسمين صبرى فى بطولة مسلسل "حكايتى" كل من الفنان إدوارد وأحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.