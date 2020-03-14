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أخبار العالم

للمرة الثانية خلال أيام.. سقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية بالعراق

السبت 14/مارس/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط صواريخ على معسكر التاجي الذي يستضيف قوات أمريكية بالعراق.
وهذه المرة الثانية خلال أسبوع التي تسقط فيها صواريخ كاتيوشا على المعسكر الأمريكي.

وكان مسؤولون أمريكيون، قد أعلنوا، الاربعاء الماضي، أن أمريكيين اثنين وبريطاني قتلا وأصيب أكثر من 12 آخرين في سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد.

وأوضح المسؤولون أن نحو 12 من أفراد التحالف أصيبوا في الهجوم، لافتين إلى أن المعلومات أولية ويمكن أن تتغير.

وذكر الجيش العراقي أن 15 من صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنودا أميركيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.

وسبق لهجمات مماثلة استهدفت جنودا ودبلوماسيين أميركيين أو منشآت أميركية في العراق.
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