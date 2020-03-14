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مرأة

بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى

السبت 14/مارس/2020 - 12:35 م
شقيق ناهد السباعى
شقيق ناهد السباعى
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هاجر هانئ
أعلن الممثل محمد السباعى، حفيد الفنان فريد شوقى، وشقيق الفنانة ناهد السباعى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ارتباطه بالفنانة الشابة آية سماحة.

واعتادت الفنانة آية سماحة على مشاركة متابعيها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كما كشفت صور آية سماحة  عن أناقتها واعتمادها على الإطلالات التي تبرز جمالها وتناسق قوامها.

وتحرص آية سماحة على التنوع بين التصميمات والإطلالات المختلفة والمتنوعة ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، كما تسيطر الجرأة على أغلب إطلالاتها.
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى
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