لمواجهة فيروس كورونا.. الأهلي يبدأ خطة تعقيم طبي لفروعه الثلاثة

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن قيام إدارة القلعة الحمراء اليوم بحملة تعقيم طبي كامل للفروع الثلاث، ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا المستجد.





وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن النادي الأهلي جزء من مصر وطبقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير الرياضة سعى الأهلي لتأمين أعضائه ولاعبيه.





كما ينظم النادي ندوة اليوم عن فيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه، يحاضر فيها الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفاد، زميل الجمعية الأمريكية للكبد، زميل الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي، وذلك بمقر النادي بالجزيرة، يوم السبت المقبل، في الثالثة عصرًا بقاعة فكري أباظة.





وكان النادي الأهلي قد بدأ في اتخاذ الخطوات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، حيث عقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، اجتماعًا مطولًا مع مديري الأفرع: اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر.





وشارك في الاجتماع أيضًا الدكتور طارق النيداني، نائب مدير اللجنة الطبية بالنادي، والدكتور مدحت عليوة مدير العيادة الطبية بمدينة نصر، ورؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، وريم الدسوقي مدير العلاقات العامة، ووائل محمدي مدير شؤون العاملين، ومحمد جابر مدير المشتريات، وذلك من أجل بحث سبل التصدي لفيروس «كورونا» بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة.





وشهد الاجتماع التطرق إلى كل التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس «كورونا»، سواء فيما يتعلق بأعضاء النادي أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، التي تحافظ على سلامة الجميع داخل النادي من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية.