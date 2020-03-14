أسعار السيارات الكوري في السعودية.. صور

تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر والعالم كثيرًا من المتغيرات التي تؤثر عليها هبوطًا وارتفاعًا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وإغلاق بعض المصانع في الصين، مما أدى لارتباك سوق السيارات عالميا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات في مصر والدول العربية، وفي هذا السياق نطرح أسعار السيارات الكوري اليوم في السعودية.

اقرأ ايضا..



العرض لا يزال ساريا.. اشتري نيسان صني واحصل على واحد مجانا

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح سيارة الشهامة.. صور





أسعار هيونداي 2020 في السعودية

هيونداي اكسنت

تبدأ من 84.500 ريال حتي 55.000 ريال لأعلى فئة





هيونداي كريتا

تبدأ من 60.900 ريال حتى 100.500 ريال لأعلى فئة









هيونداي الينترا

تبدأ من 58.900 ريال حتى 67.900 ريال لأعلى فئة

هيونداي سوناتا

تبدأ من 74.745 ريال حتى 95.865 ريال لأعلى فئة





هيونداي توسان

تبدأ من 78.450 ريال حتى 117.500 ريال لأعلى فئة





هيونداي ازيرا

تبدأ من 102.800 ريال حتى 144.000 ريال لأعلى فئة





هيونداي سانتافي

تبدأ من 110.900 ريال حتى 147.500 ريال لأعلى فئة





أسعار شيفروليه 2020 في السعودية

شيفروليه سبارك

تبدأ من 48.900 ألف ريال حتى 59.000 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه تراكس

تبدأ من 73.900 ألف ريال حتى 87.000 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه ماليبو

تبدا من 81.900 ألف ريال حتى 145.500 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه اكوينوكس

تبدأ من 82.635 ألف ريال حتى 130.000 ريال لأعلى فئة.



شيفروليه تريل بليزر

تبدأ من 95.900 ألف ريال حتى 126.000 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه ترافيس

تبدأ من 107.835 ألف ريال حتي 195.000 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه أميالا

تبدأ من 111.320 ألف ريال حتى 158.900 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه بليزر

تبدأ من 114.500 ألف ريال حتى 175.000 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه سيلفرادو

تبدأ من 119.647 ألف ريال حتى 241.500 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه كمارو

تبدأ من 151.800 ألف ريال حتى 316.100 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه تاهو

تبدأ من 153.720 الف ريال حتى 275.000 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه سوبربان

تبدأ من 164.220 ألف ريال حتى 275.000 ريال لأعلى فئة.

شيفروليه كورفيت

تبدأ من 320.900 ألف ريال حتى 455.900 ريال لأعلى فئة.







أسعار سيارات كيا اليوم في السعودية

كيا بيكانتو

تبدأ من 38.745 ريال حتى 53.865 ريال لأعلى فئة.





كيا بيجاس

تبدأ من 41.475 ريال حتي 43.575 ريال لأعلى فئة.







كيا ريو

تبدأ من 48.900 ريال حتى 61.000 ريال لأعلى فئة.







كيا سيراتو

تبدأ من 57.500 ريال حتى 82.458 ريال لأعلى فئة.





كيا اوبتيما

تبدأ من 68.700 ريال حتى 109.500 ريال لأعلى فئة.





كيا سول

تبدأ من 72.030 ريال حتى 75.180 ريال لأعلى فئة.







كيا سبورتاج

تبدأ من 65.100 ريال حتى 81.410 ريال لأعلى فئة.





كيا سورينيو

تبدأ من 87.500 ريال حتى 132.300 ريال لأعلى فئة.





كيا كرنفال

تبدأ من 89.900 ريال حتى 140.735 ريال لأعلى فئة.





كيا كادنزا

تبدأ من 98.595 ريال حتى 125.100 ريال لأعلى فئة.





كيا كارينز

تبدأ من 103.500 ريال حتى 118.050 ريال لأعلى فئة.





كيا كورس

تبدأ من 38.745 ريال حتى 53.865 ريال لأعلى فئة.

