نشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية بعد استقرار الأحوال الجوية

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والشحن والتفريغ، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات الطبيعية.





وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارتي الحركة والخدمات البحرية تعملان بكامل طاقتهما لإدخال 27 سفينة من منطقة المخطاف الخارجي إلى الأرصفة.





وأضاف الغندور، أنه يجرى أعمال شحن وتفريغ 40 سفينة أخرى على الأرصفة والمخطاف الداخلي، مشيرا إلى أن حركة دخول وخروج الشاحنات والبضائع عادت إلي معدلاتها الطبيعية.





ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلي الميناء بشكل آمن.