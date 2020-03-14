بعد عاصفة التنين.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن أعمدة الإنارة

واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته المستمرة منذ الصباح الباكر للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.





وخلال الجولة تفقد محافظ القاهرة أحياء بولاق أبو العلا وعابدين وغرب القاهرة بالمنطقة الغربية وروض الفرج والساحل بالمنطقة الشمالية ومصر القديمة والسيدة زينب ودار السلام بالمنطقة الجنوبية وشرق وغرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية، كما تفقد عددا كبيرا من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة، للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.





وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها.





كما قرر المحافظ مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ جميع الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.





وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لم يغادروا الشارع منذ بدء الأزمة لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى جميع أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.



