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أخبار البلد

اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية بنقابة المهندسين بالجيزة

السبت 14/مارس/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

تعقد نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، بقيادة المهندس إيهاب منصور، الجمعية العمومية العادية، لأعضائها، اليوم السبت الموافق 14 مارس الجاري، بمقر نادي المهندسين بالبحر الأعظم.

 

ويأتي ذلك بعد أن تم تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، طبقا لأحكام القانون، على أن يكون الانعقاد الأول الساعة 2 ظهرا والانعقاد الثاني الساعة 4 عصرا.

 

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات، وعرض واعتماد ميزانية النقابة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

 

كما تناقش اعتماد الموازنة التقديرية عن السنة المقبلة 2020، والنظر في تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر في مقترحات أعضاء الجمعية العمومية.

 

ويحق حضور الجمعية العمومية من جميع أعضاء نقابة الجيزة الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفاؤهم من سدادها، ويكون الانعقاد الأول في الساعة 2 ظهرا، عند اكتمال النصاب القانوني المقدر بربع الأعضاء على الأقل.

 

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يكون الانعقاد الثاني في الساعة 4 عصرا، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور 50 عضوا على الأقل، وإلا تكررت الدعوة حتى يتم ذلك.

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