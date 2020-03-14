أول ظهور.. زينة توجه رسالة مؤثرة لـ والدها الراحل

نشرت الفنانة زينة رضا ، صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام"، ظهر فيها والدها الراحل للمرة الأولى، لتوجه رسالة له بعد 12 عاما من رحيله.





وكتبت زينة ، في تعليقها: "من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك إني بقالي ١٢ سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا، استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض.. انت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا".





زينة، قائلة: "إنت أكيد مبسوط بس أنا لا، المهم راحتك، بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجة من غيرك صايصة كده ومالهاش لازمة الدنيا، الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها". وتابعت، قائلة: "إنت أكيد مبسوط بس أنا لا، المهم راحتك، بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجة من غيرك صايصة كده ومالهاش لازمة الدنيا، الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها".





وأضافت: " يا رب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف إن زي ما انت عشت علشاني أنا واخواتي، إحنا كمان عايشين علشانك دلوقتي، إخواتي أحلى ذكرى من ريحتك وصلبك يا غالي.. أرجو منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا.. ويرحم كل أب يا رب".





من جهة أخرى، استأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى.



