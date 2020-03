أول ظهور.. زينة توجه رسالة مؤثرة لـ والدها الراحل

View this post on Instagram

من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي ١٢ سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض ...أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم منغيرك يا بابا ...أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجه منغيرك صايصة كده ومالهاش لازمه الدنيا الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف ان زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي احنا كمان عايشين علشانك دلوقتي اخواتي احلي ذكري من ريحتك وصلبك يا غالي ...ارجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلي مخلوق في قلبي وعقلي أبويا 💔 ويرحم كل أب يارب 💔