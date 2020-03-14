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فن

أول ظهور.. زينة توجه رسالة مؤثرة لـ والدها الراحل

السبت 14/مارس/2020 - 03:12 م
زينة
زينة
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سعيد فراج
نشرت الفنانة زينة رضا، صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام"، ظهر فيها والدها الراحل للمرة الأولى، لتوجه رسالة له بعد 12 عاما من رحيله. 

وكتبت زينة، في تعليقها: "من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك إني بقالي ١٢ سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا، استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض.. انت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا".

وتابعت زينة، قائلة: "إنت أكيد مبسوط بس أنا لا، المهم راحتك، بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجة من غيرك صايصة كده ومالهاش لازمة الدنيا، الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها". 

وأضافت: "يا رب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف إن زي ما انت عشت علشاني أنا واخواتي، إحنا كمان عايشين علشانك دلوقتي، إخواتي أحلى ذكرى من ريحتك وصلبك يا غالي.. أرجو منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا.. ويرحم كل أب يا رب". 

من جهة أخرى، استأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى. 


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من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي ١٢ سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض ...أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم منغيرك يا بابا ...أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجه منغيرك صايصة كده ومالهاش لازمه الدنيا الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف ان زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي احنا كمان عايشين علشانك دلوقتي اخواتي احلي ذكري من ريحتك وصلبك يا غالي ...ارجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلي مخلوق في قلبي وعقلي أبويا 💔 ويرحم كل أب يارب 💔

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

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