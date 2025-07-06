ناقد رياضي: تلاعب كبير في عقود اللاعبين بالدوري المصري ويتطلب تدخلاً عاجلاً

كشف الناقد الرياضي زغلول صيام عن وجود تلاعبات واضحة في عقود لاعبي الدوري المصري، مؤكدًا أن المشكلة لا تقتصر على نادٍ بعينه، بل تشمل عدة أندية في المنظومة الكروية.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الكابتن” مع أحمد حسن عبر قناة DMC، إن “التلاعب لا يقتصر على الأهلي فقط، بل هناك أندية أخرى تقوم بنفس الممارسات”.

غياب الشفافية في قيمة العقود

وتطرق صيام إلى عدم الشفافية في إعلان قيمة العقود الحقيقية للاعبين، مستشهدًا بعقد اللاعب تريزيجيه مع الأهلي، الذي قُدّر بخمسة ملايين جنيه، واصفًا هذا الرقم بغير الواقعي. وأضاف أن “في المواقع الأجنبية يمكن معرفة قيمة أي عقد بسهولة، مثل عقد محمد صلاح مع ليفربول الذي يبلغ 41.6 مليون دولار خلال موسمين، بينما في مصر يتم التعتيم على القيم الحقيقية”.



حقوق الدولة واتحاد الكرة مهدرة

وأشار صيام إلى أن اتحاد الكرة المصري من حقه الحصول على 4% من كل عقد يتم توقيعه، بالإضافة إلى مستحقات الضرائب المفروضة على اللاعبين. لكنه أكد أن الأندية تتحايل على هذه الالتزامات من خلال تحرير عقدين، أحدهما رسمي يُقدم للاتحاد، والآخر غير معلن يحتوي على القيمة الفعلية.

دعوة لتدخل فوري ومحاسبة

وفي ختام تصريحاته، طالب زغلول صيام بتدخل فوري من الجهات المختصة، وضرورة تشكيل لجان مالية ومكاتب تقييم للعقود من أجل الكشف عن التلاعبات وحماية حقوق الدولة والاتحاد.

وأكد أن الوقت قد حان لإصلاح المنظومة المالية داخل الكرة المصرية بشكل شفاف وعادل.



