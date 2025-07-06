ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية بعد فوز مثير على دورتموند

حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ميتلايف” بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

بداية نارية للملكي



افتتح ريال مدريد التسجيل مبكرًا في الدقيقة 10 عن طريق غونزالو غارسيا بعد تمريرة حاسمة من النجم التركي أردا غولر. وجاء الهدف بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، استقبلها غارسيا بتسديدة قوية على يمين الحارس الألماني.

فران غارسيا يعزز التقدم

واصل ريال مدريد ضغطه، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 20 عبر المدافع فران غارسيا، بعد سلسلة تمريرات وصلت إلى أرنولد الذي مرر كرة بينية داخل منطقة الجزاء، سددها غارسيا أرضية زاحفة إلى الشباك.

تغييرات مؤثرة من ألونسو

في الدقيقة 67، أجرى المدرب تشابي ألونسو تغييرين مهمين بدخول كيليان مبابي ولوكا مودريتش بدلًا من أرنولد وجود بيلينغهام، وهو ما أضفى مزيدًا من الحيوية على أداء الفريق.

إثارة اللحظات الأخيرة

شهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث قلص دورتموند الفارق في الدقيقة 90+2 عبر ماكسميليان بيير. ورد الريال سريعًا بهدف ثالث عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 90+4.

طرد متأخر وهدف ألماني ثاني

في الدقيقة 90+6، تلقى لاعب ريال مدريد ديان هويسين بطاقة حمراء مباشرة. واستغل دورتموند الموقف ليسجل هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء نفذها سيرهو جيراسي في الدقيقة 90+8.



مواجهة نارية منتظرة أمام باريس

بهذا الانتصار، يضرب ريال مدريد موعدًا قويًا في نصف النهائي مع باريس سان جيرمان، الذي تجاوز بايرن ميونخ بثنائية نظيفة.