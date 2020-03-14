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منوعات

الموت يفجع مصارعًا شهيرًا بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

السبت 14/مارس/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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أحمد شريف

فجع الموت المصارع الشهير كونور ماكجريجور فى عمته ونعى اياها، بعد وفاتها بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

  


وكتب مكجريجور في المنشور الذي أعلن فيه عن وفاة عمته بكورونا قائلًا" هذا الفيروس  الغبي و اللعين، ماذا يحدث لنا".



ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، توجد 119 حالة إصابة بفيروسات تاجية في جزيرة إيرلندا - 90 حالة في جمهورية إيرلندا و 29 حالة في إيرلندا الشمالية.


فيما أغلقت إيرلندا جميع المدارس والكليات ودور الحضانة يوم الخميس حتى 29 مارس ، مع حظر التجمعات في الهواء الطلق لأكثر من 500 شخص وسط تفشي الفيروس التاجي المتزايد.



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