AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي الشيخ زايد يتخذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 06:17 م
نادي الشيخ زايد
نادي الشيخ زايد
Advertisements
عمرو ابوبكر
أصدر نادي الشيخ زايد برئاسة فكري الهواري، عددا من القرارات والاجراءات الاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد النادي التزامه بالاجراءات الصحية المعتمدة، حيث شددت الإدارة على زيادة اجراءات النظافة في مرافق النادي بالتعقيمات اللازمة.

وطالب النادي أي شخص تظهر عليه عوارض الانفلوانزا البقاء في المنزل وعدم المساهمة في نشر العدوى. 

وقرر فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، تأجيل إقامة حفل التكريم الذي أعلن عنه النادي مؤخرا لفريق البوكسينج الحاصل على 49 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية. 

وقال الهواري، إن سلامة اللاعبين والأعضاء هي الأولية القصوى لدي مجلس إدارة النادي، مؤكدا أن نادي زايد يقوم بحملة توعية ضخمة لأهالي مدينة الشيخ زايد وانطلقت الحملة من النادي، وهايبر وان، للتعريف بخطورة الفيروس وإجراءات الوقاية السليمة.

وأضاف رئيس نادي الشيخ زايد: "ملتزمون تماما بما تصدره الحكومة ووزارة الصحة والرياضة من قرارات لمواجهة فيروس كورونا"، مشيدا بالاداء الحكومي في مواجهة الوباء حتى الآن، مطالبا الشعب المصري الوقوف خلف رئيسه وحكومته للتصدي لفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تعرض خدماتها على الصين لمواجهة كورونا.. تفاصيل

منح الصحفيين عضويات مستثناة بتخفيض 50% على أجندة عمومية الشيخ زايد

أبطال زايد يحصدون 11 ميدالية ذهبية في بطولة مصر"only 1" للكيك بوكسينج

‎بطل العالم للكونغ فو يتوج بذهبيتين ضمن فعاليات بطولة البحر المتوسط ببورسعيد

نادي الشيخ زايد يحصد 48 ميدالية في بطولة الكيك بوكسينج

الهلال السعودي يلجأ إلى إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الحقيقة الكاملة في عقد ناصر ماهر مع الأهلي

مصرع صيدلي طعنه بلطجي بمطواة لرفضه بيع أقراص مخدرة له بالشرقية

احذر.. منتجات عليك تجنب شرائها من السوبر ماركت

مرسوم رئاسى.. تأجيل الانتخابات البرلمانية في سوريا بسبب كورونا

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد أحمد فتحي موسمين وعاشور ووليد سليمان موسما واحدا

اعرف الحقيقة.. دراسة جديدة تكشف عمر فيروس كورونا في الهواء والأسطح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الكوري في السعودية.. صور

للبنات.. احذري أدوات من الميكب تنقل كورونا

بجاكت كلاسيكي .. ريم مصطفي تبهر متابعيها بإطلالة أوربية