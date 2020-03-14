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رياضة

بسبب كورونا .. بعثة الإسماعيلي تعود من المغرب وتخضع للكشف الطبي

السبت 14/مارس/2020 - 06:06 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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حبيبة معتز
تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى مصر الإثنين المقبل،  بعد تأجيل مباراة الدراويش أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية.

وأصدر الاتحاد العربي لكرة القدم قرارا اليوم بتأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي ، المقرر لها غدا الأحد، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وستعود البعثة الإثنين المقبل من الأراضي المغربية، وستبدأ استعداداتها مباشرة لمباراة المصري البورسعيدي الخميس المقبل في الدوري المصري الممتاز.

في ذات السياق ستخضع بعثة النادي الإسماعيلي للكشف الطبي في مطار القاهرة، للتأكد من سلامتهم خاصة بعد تزايد مرضى فيروس كورونا.

وجاء بيان الاتحاد العربي كالاتي:

نظرا للمستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمى "فيروس كورونا" وحرصا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة من مختلف الدول وحفاظا على سلامة الجميع.

فقد تقرر تأجيل مباريات الدور نصف النهائي القادمة من مسابقة كأس محمد السادس للاندية الابطال حتى إشعار آخر.
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بسبب فيروس كورونا.. تأجيل مباريات البطولة العربية لحين إشعار آخر

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