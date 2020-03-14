بسبب كورونا .. بعثة الإسماعيلي تعود من المغرب وتخضع للكشف الطبي

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى مصر الإثنين المقبل، بعد تأجيل مباراة الدراويش أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية.









وستعود البعثة الإثنين المقبل من الأراضي المغربية، وستبدأ استعداداتها مباشرة لمباراة المصري البورسعيدي الخميس المقبل في الدوري المصري الممتاز.





في ذات السياق ستخضع بعثة النادي الإسماعيلي للكشف الطبي في مطار القاهرة، للتأكد من سلامتهم خاصة بعد تزايد مرضى فيروس كورونا.





وجاء بيان الاتحاد العربي كالاتي:





نظرا للمستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمى "فيروس كورونا" وحرصا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة من مختلف الدول وحفاظا على سلامة الجميع.



