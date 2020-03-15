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سيارات

تعرف على خطورة عدم ضبط ضغط هواء الإطارات خاصة في الطقس السيئ

الأحد 15/مارس/2020 - 02:01 ص
خطورة عدم ضبط ضغط
خطورة عدم ضبط ضغط هواء الإطارات
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اشرف عطية

أعلنت إحدى شركات الإطارات في مصر أن ضغط الهواء في الإطارات يعد واحدا من أهم العناصر الرئيسية التي لها تأثير كبير في عمر الإطار الزمني وصلاحيته وقالت إن عدم ضبط الضغط بصورة سليمة يؤثر في عمر الإطار بالطرق التالية :


- إذا كان ضغط الهواء منخفضا فذلك يتسبب في تآكل الإطار من الأطراف .



- إذا كان ضغط الهواء عاليا فذلك يتسبب في تآكل الإطار من المنتصف وبالتالي عدم تآكل الإطار بصورة منتظمة مما يضر بعمر الإطار الافتراضي .



ونصحت الشركة ملاك السيارات بمتابعة فحص ضغط الهواء مره كل اسبوع طبقا لكتيب السيارة ودليلها مؤكدة أن ضغط الهواء الموجود علي الإطار هو أقصى ضغط هواء مسموح به.
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