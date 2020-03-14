سفير مصر بالكويت يطالب أبناء الجالية بالابتعاد عن التجمعات

أكد السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية لدي الكويت، أن الظروف الاستثنائية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تستدعي تجاوب الجميع مع التوجيهات الصادرة من السلطات بدولة الكويت الشقيقة لاحتواء انتشاره، مشيرا إلي ما تعكسه التطورات الأخيرة باعلانه وباءً عالميا من جانب منظمة الصحة العالمية من ضرورة لتكاتف كافة الجهود لمواجهته.



وناشد "القوني" أبناء الجالية المصرية الالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص ولا سيما المواعيد المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لإجراء الفحص الوقائي أو الحجز المنزلي والإلزامي وكذا التعليمات الخاصة بالابتعاد عن التجمعات وتفادي الخروج إلا للضرورة واهب بهم الاستمرار في متابعة الارشادات الطبية والوقائية للحفاظ علي الصحة العامة.



وأكد القوني استعداد البعثة الدبلوماسية الكامل للتعاون مع السلطات الكويتية في مساعيها لاحتواء الفيروس وطالب أبناء الجالية بعدم مراجعة القنصلية إلا في حالات الطوارئ والامور العاجلة فقط مضيفا أنه يجري تقييم مستمر للاوضاع وفقا للتطورات.



من جانب آخر نوه السفير طارق القوني إلي متابعة البعثة لحملات التشوية والتحريض المستمر علي مصر و الجالية علي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتفشي الفيروس بين أبناء الجالية العائدين من مصر مؤخرا مشيرا في هذا الصدد إلي أن بيانات وزارة الصحة الكويتية لم ترصد حتي الآن أي حالة لمصري مصاب قادم من مصر وفيما أعرب القوني عن ثقته في تعامل السلطات الكويتية بالشكل اللازم تجاه القائمين علي هذه الحملات فقد اهاب بأبناء الجالية الاستمرار في تقديم نموذج مشرف لوطنهم بالخارج وتجنب الدخول في مثل هذه المهاترات.

