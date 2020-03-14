سامبدوريا تنهار.. إصابة لاعب سابع في الفريق بفيروس كورونا

ونشر بارتوش بيريشينسكي، بيانًا على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام:" نتيجة تحليلي بفيروس كورونا إيجابية، لسوء الحظ.. أنا بخير.. برغم اتباعي التعليمات اللازمة لم أتجنب الإصابة بالفيروس، لهذا السبب أطلب منكم أن تبقوا في منازلكم بقدر الإمكان."

وكان فابيو ديباولي، لاعب نادي سامبدوريا، قد أعلن اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".





ونشر ديباولي بيانًا على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، أكد فيه إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: "أهلا يا أصدقائي، للأسف نتيجة تحليلي بفيروس كورونا إيجابية ، لكنني أود أن أؤكد أنني بصحة جيدة."





وأضاف ديباولي: "إنه وحش خفي يهاجم بدون تمييز، ولكن بلا شك باتباع النصائح والتعليمات من أخصائي الصحة، فيمكننا الفوز بمعركتنا الكبرى وأن نعود أقوى مما سبق، سلامي لكل هؤلاء الذين يحاربون المرض، وشكرًا لجميع الأطباء الذين يساعدونا، ابقوا في المنزل."





يذكر أن بيريشينسكي أصبح سابع لاعب من سامبدوريا يصاب بفيروس كورونا، بعد جاباديني، عمر كولي، ألبين إيكدال، لا جومينا، مورتين ثورسبي، ديباولي