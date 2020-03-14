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توك شو

الحكومة تكشف الموقف النهائى لاستخدام الشيشة بالمقاهي |شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 08:41 م
الشيشة
الشيشة
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حمزة شعيب
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة القادمة تشمل قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا:" صدر قرار بإغلاق سناتر الدروس الخصوصية لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" وزير التربية والتعليم سيصدر تعليمات وتوجيهات للمعلمين بكيفية التعامل مع هذه المرحلة".

واكمل متحدث الوزراء:"نامل ان نتصدي بشكل جيد لفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة من اجل عدم  مد العام الدراسى لاجازة آخر العام".

واردف:"فى التأجيل الدراسى مدة شهر سنمد العملية التعليمية لمدة شهر من الاجازة الصيفية".

وعن حقيقة منع الشيشة بالمقاهي، أكد أنه لم يصدر حتى الآن قرار بمنع الشيشة من المقاهي، ولكنها خطيرة فى نقل العدوي خلال هذه الايام ويجب تجنبها.

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