أحمد موسى بعد العودة للشاشة: بفضل دعوات المصريين تجاوزت محنة صحية .. شاهد

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لكل من سأل عليه فى محنته الطبية، قائلا: "بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات المصريين تجاوزت محنة صحية".









وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "أتوجه بالشكر والتحية لمستشفى وادي النيل والعاملين فيها على الرعاية الصحية وعلى رأسهم الدكتور حسام الفل وجميع الطاقم الطبي".









وتعرض الإعلامي أحمد موسى لوعكة صحية، تسببت في توقفه عن الظهور عبر شاشة صدى البلد، وأعلن نجاح الجراحة التي أجراها في مستشفى وادي النيل.









وكتب موسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "حمدا وشكرا لله على هذا الصرح الطبي الذي يديره الدكتور حازم عبد المحسن بكل كفاءة مع مجموعة عمل من الكفاءات العلمية والطبية والمهنية والتي تستحق التقدير والثناء وفي مقدمتهم الدكتور حسام الفل، صاحب الأيدي الذهبية ومعه أساتذة التخدير وكل الطاقم الطبي المعاون وطاقم التمريض والذين يقوموا برعاية وخدمة تضاهي المستشفيات العالمية.









وتابع: شكرا لهم ولكل من وقف بجواري في هذا الوقت الصعب، الحمد لله تجاوزنا الألم بفضل كرم المولى سبحانه وتعالى ودعوات المحبين والمخلصين، سنعود لجمهورنا العظيم بعد فترة النقاهة بإذن الله.