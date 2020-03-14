فرنسا تغلق المطاعم والكافيهات والمحلات ودور السينما

واصلت فرنسا، اليوم السبت، اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث قررت إغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم ودور العرض السينمائي.









وأعلن إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي أن وسائل النقل العام ستظل تعمل، إلا أنه طالب الفرنسيين بالتقليل من استخدامها، ومن المقرر أن يتم الإغلاق خلال ساعات.









وقال فيليب، خلال مؤتمر صحفي، إنه تشمل الاستثناءات من حظر المتاجر متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.









وأعلنت فرنسا عن ما مجموعه 4499 حالة إصابة بفيروس كورونا، مؤكدة ارتفاع عدد الحالات من 3661 حالة أمس الجمعة، وفقا للأرقام الرسمية.