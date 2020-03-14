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تعليم

عقب تعليق الدراسة.. تشميع 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قادت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداءً من غد الأحد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ.

وقالت "كشك"، إن الحملات بدأت من مساء اليوم، ومستمرة بشكل يومي نهارًا وليلًا، مُضيفة: "ليس من المعقول أن يعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدراسة بالمدارس لمدة أسبوعين، حفاظًا على الطلاب، وكل قيادات الدولة مهتمة بصحة المواطن، ونترك سناتر الدروس الخصوصية مفتوحة".

وطالبت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، كل المعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية بعدم التوجه لها لأنها سيتم تشميعها، مشيرة إلى أننا قمنا بإغلاق وتشميع حتى الآن بمدينة كفر الشيخ 20 مركزًا وسنترًا للدروس الخصوصية.
عقب تعليق الدراسة.. تشميع 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
عقب تعليق الدراسة.. تشميع 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
عقب تعليق الدراسة.. تشميع 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
عقب تعليق الدراسة.. تشميع 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
عقب تعليق الدراسة.. تشميع 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
عقب تعليق الدراسة.. تشميع 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
عقب تعليق الدراسة.. تشميع 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
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