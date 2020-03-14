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وزير التعليم: المدرسون والإداريون بالدولة ملتزمون بالتواجد في المدارس.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 10:44 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن المدرسين والإداريين فى الدولة ملتزمون بالتواجد فى المدارس؛ للرد على استفسارات الطلاب وإعطائهم بعض الإرشادات التى يحتاجونها.

وأضاف الدكتور طارق شوقى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، ان تعطيل الدراسة لن يؤثر على مواعيد الامتحانات.

وتابع وزير التربية والتعليم، ان مواعيد امتحانات نهاية العام للشهادة الاعدادية والثانوية فى مواعيدها وسيتم تعقيم اللجان، مشيرا إلى أننا سنسعي لانهاء المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والامتحانات فى مواعيدها.

وأوضح الدكتور طارق شوقى ، انه  يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية، مضيفا أنه تم إغلاق مدرسة الزمالك المكتشف بها حالة حاملة للفيروس ، وأوقفنا الدراسة فى المدارس التى اشتبه ظهور فيروس كورونا بها وتم إجراء عزل للجميع.

وأشار إلى أن، الهدف الأساسي من الإجراءات الاحترازية هو منع التجمع لمنع انتشار فيروس الكورونا.
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