هاني حتحوت عن تعليق النشاط الرياضي: قرار الاتحاد متأخر ولكن !

حرص الإعلامي هاني حتحوت على التعليق على قرار توقف النشاط الكروي في مصر والعديد من الدوريات حول العالم.

وقال "حتحوت" خلال تصريحاته على فضائية "صدى البلد" في برنامج الماتش، إن إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا تأخر فترة قصيرة، ولكن قرار اتحاد الكرة المصري كان متأخرًا للغاية ولكنه تم قبل وقوع أي كارثة.





وأضاف "حتحوت"، أن من الضروري اتباع إجراءات الوقاية التي أقرّها اللجنة الطبية للاتحاد، مشيرًا الى أن النظافة وقاية هامة لابد من تنفيذها.





وأشار "حتحوت" الى أنه من الممكن أن يتم تنفيذ هذه القرارات وإجراءات الوقاية، سوف يتم عودة الدوري قريبًا.