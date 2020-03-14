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طارق شوقي: إغلاق السناتر التعليمية سيدخل الفرحة على أولياء الأمور.. تفاصيل

السبت 14/مارس/2020 - 11:37 م
الدكتور طارق شوقى،
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
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أسامة علي

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب إغلاق السناتر التعليمية بعد قرار تعطيل الدراسة.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" تقديم الاعلامى وائل الابراشى، أنه صدرت تكليفات لكافة الجهات المعنية بغلق السناتر نظرا لأنها أماكن تجمهر بالنسبة للطلبة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس هو منع انتشار وباء فيروس الكورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرار إغلاق السناتر سيدخل الفرحة على أولياء الأمور والطلاب، وذلك بعد تعلمهم طريقة البحث والتعلم الذاتي، معقبا: "مصر ضخت استثمار كبير فى محتوى تعليمي إلكتروني رائع، لم يتم استكشافه، وغلق السناتر فرصة لاستكشافه.

 ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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