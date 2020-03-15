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فن

الطفلة المعجزة فيروز.. مسيحية أقيم عزاؤها في مسجد الحامدية الشاذلية لهذا السبب

الأحد 15/مارس/2020 - 05:53 ص
فيروز
فيروز
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة فيروز  المصرية ذات الأصول الأرمينية، وتعد واحدة من أشهر الأطفال بالسينما المصرية.


وعند وفاة فيروز  أثار إقامة عزائها في مسجد الحامدية الشاذلية العديد من التساؤلات خاصة أنها وافتها المنية وهي بالديانة المسيحية.


وخرج ابنها أيمن جمجوم في لقاء تلفزيوني وفسر الأمر بوجودها داخل عائلة جميع أفرادها يدينون بالديانة الإسلامية بدءًا بزوجها وانتهاء بأبنائها.

 

فيروز عانت كثيرًا من مشاكل صحية في الكلى والكبد، وأصيبت بالتهاب رئوي كان سببًا فى دخولها غرفة العناية المركزة قبل وفاتها، حتى رحيلها عن عالمنا 30 يناير 2016 عن عمر يناهز 72 عامًا.


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