AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفيش إجازة للمدرسين.. وزير التعليم بعد تعليق الدراسة: لا كده عاجب ولا كده عاجب

الأحد 15/مارس/2020 - 12:07 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأيام الحالية قاسية جدًا؛ بسبب حالة الضغط، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل للمُطالبة بتعليق عمل المدرسين والإداريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي": "واحد بيقولي أنتو قفلتوا الحضانات واحنا نودي ولادنا فين.. احنا لا كده عاجب ولا كده عاجب"، منوهًا بأن الدولة تسير بخطى ثابتة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار شوقي، إلى أنه سيتم تعقيم 27 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية؛ علاوة على تصليح التلفيات الناجمة عن الطقس السيئ.

وأوضح شوقي: "أننا بتعليق الدراسة لم نوقف العملية التعليمية في مصر، مرددا: "احنا مسئولين عن استكمال الدراسة والامتحانات في موعدها لكل المراحل التعليمية". 

وأكد "شوقي"، أن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات لمواجهة فيروس كورونا، قائلاً: "بالنسبة للمدرسين والإداريين مش في اجازة وسيذهبون إلى المدرسة". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة صدور قرار برفع الغياب في المدارس بالتزامن مع ظهور كورونا بـ مصر

200 ألف ولي أمر يطالبون وزير التربية والتعليم بتعليق الدراسة خوفا من كورونا

"تعليم البرلمان" تكشف سبب عدم تأجيل الدراسة حتى الآن

التعليم في أسبوع ..غلق مدرسة سيتي الدولية وعزل طلابها ومعلميها بسبب كورونا.. قرارات احترازية بإيقاف الأنشطة وتقليل ساعات اليوم الدراسي و وقف الرحلات والمعسكرات المدرسية.. والوزير ينفي تعليق الدراسة

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

ترشيحاتنا

من داخل سيارته .. محمد رمضان يستفز الجمهور بصور جديدة .. شاهد

أحمد موسى بعد العودة للشاشة: بفضل دعوات المصريين تجاوزت محنة صحية .. شاهد

بالأسود اللامع .. زوجة خالد سليم في إطلالة جذابة عبر إنستجرام

مستشفى النجوم .. 4 مشاهير يتعرضون لإصابات بالغة فى 3 أيام

اخبار الاهلي.. قرارات نارية.. وغلق فروع النادي بسبب كورونا.. وتعليق فايلر على توقف الدوري

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

بسبب كورونا .. 4 قرارات صارمة من نقابة المهن التمثيلية

مرتضى منصور يضع علي معلول في حرج ويكشف سبب تأجيل مباريات الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر