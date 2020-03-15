مفيش إجازة للمدرسين.. وزير التعليم بعد تعليق الدراسة: لا كده عاجب ولا كده عاجب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأيام الحالية قاسية جدًا؛ بسبب حالة الضغط، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل للمُطالبة بتعليق عمل المدرسين والإداريين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي": "واحد بيقولي أنتو قفلتوا الحضانات واحنا نودي ولادنا فين.. احنا لا كده عاجب ولا كده عاجب"، منوهًا بأن الدولة تسير بخطى ثابتة في مواجهة فيروس كورونا.





وأشار شوقي، إلى أنه سيتم تعقيم 27 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية؛ علاوة على تصليح التلفيات الناجمة عن الطقس السيئ.





وأوضح شوقي: "أننا بتعليق الدراسة لم نوقف العملية التعليمية في مصر، مرددا: "احنا مسئولين عن استكمال الدراسة والامتحانات في موعدها لكل المراحل التعليمية".





وأكد "شوقي"، أن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات لمواجهة فيروس كورونا، قائلاً: "بالنسبة للمدرسين والإداريين مش في اجازة وسيذهبون إلى المدرسة".