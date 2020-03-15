من بلاد الدهب.. حسام الحسيني بصحبة محمد منير

نشر المخرج حسام الحسينى، صورة جديدة له مع الكينج محمد منير من مدينة سهيل بأسوان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر حسام الحسيني في الصورة رفقة الكينج محمد منير ومعهما الفنانة جميلة عوض وآخرون، وعلق عليها قائلًا: "من بلاد الدهب مع ملك الدهب وصحبة من دهب، كانت ناقصة طارق علام (دهب دهب دهب)، بس بجد كان يوم عمرى ما هنساه فى حياتى".
وتابع: "على فكرة أنا آخر واحد على الشمال أبو ذقن صفرا، عشان أنا شخصيًا كنت بدور على نفسي في الصورة، يقطع التريند والموضة في يوم واحد".
يشار إلى أن آخر أعمال حسام الحسينى كليب أغنية "السلطان" في ثالث تعاون بينه وبين النجم محمد رمضان، بعد كليب "الملك" و"انساي".
يُذكر أن المخرج والفنان حسام الحسيني نجل الفنانة نهال عنبر والعازف مجدي الحسيني.
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من بلاد الدهب مع ملك الدهب و صحبة من دهب ... كانت ناقصة طارق علام (دهب دهب دهب) 😜 ... بس بجد كان يوم عمري ما هنساه في حياتي. علي فكره انا اخر واحد عالشمال ابو ذقن صفرا ... عشان انا شخصيا كنت بدور علي نفسي في الصورة (يقطع الترند و الموضة في يوم واحد )🙈 Here’s to a day I will never forget in my life with the King in his kingdom with amazing people... #redbullserelking #elking #mounir #aswan #nuba #thisisegypt #goodvibesonly #nothingbutgoodvibes #hossamlhossainy #hoss #wegz #ahmedkamel #jamilaawad #khaledmokhtar #الكينج #محمد_منير #الكينج_محمد_منير #اسوان #النوبة #بلاد_الذهب #حسام_الحسيني #احمد_كامل #ويجز #خالد_مختار #جميلة_عوض #يوم_ما_يتنسيش