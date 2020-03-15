من بلاد الدهب.. حسام الحسيني بصحبة محمد منير

نشر المخرج حسام الحسينى، صورة جديدة له مع الكينج محمد منير من مدينة سهيل بأسوان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر حسام الحسيني في الصورة رفقة الكينج محمد منير ومعهما الفنانة جميلة عوض وآخرون، وعلق عليها قائلًا: "من بلاد الدهب مع ملك الدهب وصحبة من دهب، كانت ناقصة طارق علام (دهب دهب دهب)، بس بجد كان يوم عمرى ما هنساه فى حياتى".









وتابع: "على فكرة أنا آخر واحد على الشمال أبو ذقن صفرا، عشان أنا شخصيًا كنت بدور على نفسي في الصورة، يقطع التريند والموضة في يوم واحد".









يشار إلى أن آخر أعمال حسام الحسينى كليب أغنية "السلطان" في ثالث تعاون بينه وبين النجم محمد رمضان، بعد كليب "الملك" و"انساي".









يُذكر أن المخرج والفنان حسام الحسيني نجل الفنانة نهال عنبر والعازف مجدي الحسيني.







