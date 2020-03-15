تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

وصول المياه داخل عادم السيارة سيؤدي إلى حدوث أعطال داخل المحرك لان المحرك بطبيعة الحال ساخن فتدفق الماء البارد اليه يتلفه حتما.

وصول المياه داخل عادم السيارة سيؤدي إلى حدوث أعطال داخل المحرك لان المحرك بطبيعة الحال ساخن فتدفق الماء البارد اليه يتلفه حتما.

تعد وصول مياه الأمطار إلى بعض الأسلاك الواصلة بالكشافات داخل السيارة ومن ثم اتلاف الكنترول الخاص بالسيارة.

تعد وصول مياه الأمطار إلى بعض الأسلاك الواصلة بالكشافات داخل السيارة ومن ثم اتلاف الكنترول الخاص بالسيارة.

من الأضرار التي قد تتعرض إليها السيارة هي وصول المياه إلى الجلد والمقصات ودخول المياه المتسخة داخلها يفسد عملها أو وصول الماء لشمعات الاحتراق ( البوجيهات ) فتتلف مؤقتا.





وصول مياه الأمطار إلى غرفة الهواء





يعد وصول بعض الماء إلى غرفة الهواء داخل المحرك وهو ما يؤدي إلى اختلاط الزيت بالماء في المحرك.





خطورة تسريب مياه الأمطار للسيارة





ترسيب بعض المياه إلى أماكن في السيارة تلحق بها ضررا كبيرا، حيث قد تصيب صاج السيارة بالصدأ.



