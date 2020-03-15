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سيارات

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 08:01 م
الاجزاء التي تتلف
الاجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار
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اشرف عطية
ليس من الضروري قيادة السيارة، وقت سقوط الأمطار لسلامتك ولسلامة سيارتك أيضا لكن في هذا الموضوع سنتطرق للأضرار التي قد تصيب سيارتك بشكل خاص وتشل حركتها، وفيما يلي سنستعرض كيفية حماية سيارتك من الأمطار.


اضرار تقع على سيارتك من مياه الامطار

وصول مياه الأمطار لعادم السيارة

وصول المياه داخل عادم السيارة سيؤدي إلى حدوث أعطال داخل المحرك لان المحرك بطبيعة الحال ساخن فتدفق الماء البارد اليه يتلفه حتما.

وصول مياه الأمطار لأسلاك الواصلة بالكشافات

تعد وصول مياه الأمطار إلى بعض الأسلاك الواصلة بالكشافات داخل السيارة ومن ثم اتلاف الكنترول الخاص بالسيارة.

مياه الأمطار والجلد والمقصات
من الأضرار التي قد تتعرض إليها السيارة هي وصول المياه إلى الجلد والمقصات ودخول المياه المتسخة داخلها يفسد عملها أو وصول الماء لشمعات الاحتراق (البوجيهات) فتتلف مؤقتا. 

وصول مياه الأمطار إلى غرفة الهواء

يعد وصول بعض الماء إلى غرفة الهواء داخل المحرك وهو ما يؤدي إلى اختلاط الزيت بالماء في المحرك.

خطورة تسريب مياه الأمطار للسيارة

ترسيب بعض المياه إلى أماكن في السيارة تلحق بها ضررا كبيرا، حيث قد تصيب صاج السيارة بالصدأ.

خطورة القيادة في الرياح

قد تتسبب الرياح الشديدة في جرف السيارة وفقدان التحكم فيها أو سقوط شجرة فوقها فتجنب ذلك.
تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور
تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور
تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور
تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور
تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور
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